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Fenerbahçe Doğuş'dan TOFAŞ'a farklı tarife

FENERBAHÇE DOĞUŞ'DAN TOFAŞ'A FARKLI TARİFE

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 26. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Doğuş, konuk ettiği TOFAŞ'ı 98-78 yendi.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş'dan Tofaş'a Farklı Tarife(8/10)4

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 24. galibiyetini aldı ve bitime üç hafta kala normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Bursa temsilcisi ise 6. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya dış atışlardan sayılar bularak başlayan TOFAŞ karşısında Ali Muhammed ile etkili olan Fenerbahçe Doğuş, 4. dakikayı 13-9 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla 16. dakikanın içinde farkı çift hanelere (21-10) taşıyan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği de 25-20 üstün tamamladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ SOYUNMA ODASINA 11 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyreğe de etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, pota altından Datome ile arka arkaya sayılar bularak 15. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 38-23. Morgan'ın kaydettiği sayılarla TOFAŞ farkı azaltsa da sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 49-38 önde gitti.

Savunmaların sertleştiği ikinci yarıda hücumlardan boş dönen TOFAŞ karşısında Melih Mahmutoğlu'nun dış atışlardan, Melli'nin pota altından ürettiği sayılarla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, 27. dakikayı 65-47 üstün tamamladı. Çeyreğin kalan bölümü boyalı alandan karşılıklı sayılarla geçilirken sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-53 üstün girdi.

Son çeyrekte Sinan Güler'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 36. dakikada farkı 21 (88-67) sayıya çıkaran Fenerbahçe Doğuş, Wanamaker ve Egehan Arna'nın basketleriyle üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 98-78 galip ayrıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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