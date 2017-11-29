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Fenerbahçe Doğuş'tan Farklı Galibiyet

FENERBAHÇE DOĞUŞ'TAN FARKLI GALİBİYET

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 8. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 82-59 yendi.

Tarih : 29 Kasım 2017, 03:10
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş'tan Farklı Galibiyet(6/10)2

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 8. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 82-59 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş 6. galibiyetini alırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

SEYİRCİSİ ÖNÜNDE 2 YILDIR YENİLMİYOR

Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ligde üst üste 43. maçını da galip bitirdi. Fenerbahçe Doğuş, seyircisi önünde ligde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında almıştı.

Karşılaşmaya 8-0'lık seri ile başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Nunnally'nin sayılarıyla 5. dakikayı 10-5 üstün geçti. Nunnally ile 3 sayı çizgisinin gerisinden Melli'yle ise boyalı alandan sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

SOYUNMA ODASINA 16 SAYI FARKLA GİTTİ

İkinci çeyrekte sarı-lacivertli ekip, Egehan Arna, Nunnally ve Muhammed Ali'nin kaydettiği sayılarla 12. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 27-14. Stojanovski ve Wright ile sayılar bulan konuk ekibe, Melli, Melih Mahmutoğlu ve Thompson ile karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 45-29 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seri ile başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 22. dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 45-34. Melih Mahmutoğlu, Sloukas ve Barış Hersek'in sayılarıyla 8-0'lık seri yakalayan ev sahibi, 25. dakikayı 53-34 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 60-41 üstün gitti.

Son çeyrekte Oğulcan Baykan ile üst üste sayılar bulan konuk ekip, 33. dakikada farkı 13 sayıya indirdi: 63-50. Kalan bölümde farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Doğuş, sahadan 82-59 galip ayrıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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