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Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague'deki rakibi belli oldu

FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN EUROLEAGUE'DEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un, Play-Off'taki rakibi İspanyol ekibi Baskonia oldu.

Tarih : 06 Nisan 2018, 02:10
Puan Ver : Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague'deki Rakibi Belli Oldu(6/10)2

Turkish Airlines EuroLeague'de son maç döneminin ilk günü sonunda temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu.

Unicaja Malaga'ya sahasında 99-91 kaybetmesine rağmen temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, son hafta öncesinde ikinci sırayı garantilemişti.

BASKONIA, ANADOLU EFES'E KAYBETTİ

Yedinci sıra adına önem taşıyan karşılaşmalarda Baskonia, bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e 81-79 mağlup olurken Khimki de Barcelona Lassa'ya 86-82'lik skorla kaybetti.

Khimki ve Baskonia 16'şar galibiyette kalarak Play-Off için son iki sırayı aldılar. İkili averajda rakibine üstünlük kuran Baskonia yedinci sırayı alarak temsilcimizin rakibi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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