FENERBAHÇE DOĞUŞ'UN EUROLEAGUE'DEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU
THY EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un, Play-Off'taki rakibi İspanyol ekibi Baskonia oldu.
Turkish Airlines EuroLeague'de son maç döneminin ilk günü sonunda temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu.
Unicaja Malaga'ya sahasında 99-91 kaybetmesine rağmen temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, son hafta öncesinde ikinci sırayı garantilemişti.
BASKONIA, ANADOLU EFES'E KAYBETTİ
Yedinci sıra adına önem taşıyan karşılaşmalarda Baskonia, bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e 81-79 mağlup olurken Khimki de Barcelona Lassa'ya 86-82'lik skorla kaybetti.
Khimki ve Baskonia 16'şar galibiyette kalarak Play-Off için son iki sırayı aldılar. İkili averajda rakibine üstünlük kuran Baskonia yedinci sırayı alarak temsilcimizin rakibi oldu.
Kaynak: haberinburada
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