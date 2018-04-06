Turkish Airlines EuroLeague'de son maç döneminin ilk günü sonunda temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un rakibi belli oldu.

Unicaja Malaga'ya sahasında 99-91 kaybetmesine rağmen temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, son hafta öncesinde ikinci sırayı garantilemişti.

BASKONIA, ANADOLU EFES'E KAYBETTİ

Yedinci sıra adına önem taşıyan karşılaşmalarda Baskonia, bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'e 81-79 mağlup olurken Khimki de Barcelona Lassa'ya 86-82'lik skorla kaybetti.

Khimki ve Baskonia 16'şar galibiyette kalarak Play-Off için son iki sırayı aldılar. İkili averajda rakibine üstünlük kuran Baskonia yedinci sırayı alarak temsilcimizin rakibi oldu.

Kaynak: haberinburada