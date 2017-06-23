FENERBAHÇE EDİN VİSCA'YI BİTİRİYOR! İŞTE RAKAM...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca transferini bitiriyor.
beIN Sports'un haberine göre; sarı lacivertliler, Visca'yı 5 milyon Euro + 1 futbolcu karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.
Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Boşnak futbolcu, Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar'ın ardından Fenerbahçe'nin üçüncü transferi olacak.
kaynak:sabah
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