

beIN Sports'un haberine göre; sarı lacivertliler, Visca'yı 5 milyon Euro + 1 futbolcu karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.



Görüşmelerin devam ettiği vurgulanırken, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.



Boşnak futbolcu, Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar'ın ardından Fenerbahçe'nin üçüncü transferi olacak.







kaynak:sabah