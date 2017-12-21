Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe formasını giyecek olan Eljif Elmas için başta İspanya ve Hollanda olmak üzere birçok ülkeden transfer teklifi geliyor.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetim, genç yıldız için son sözünü söyledi. Fenerbahçe çok önemli bir yetenek olan Eljif Elmas'ı bu sezon kesinlikle kullanmak istiyor. Sarı lacivertliler bu nedenle genç futbolcu için gelen teklifleri geri çeviriyor.

Kaynak: haberinburada