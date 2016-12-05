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fenerbahçe, feyenoord hazırlıklarına başladı

FENERBAHÇE, FEYENOORD HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Feyenoord maçının hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Tarih : 05 Aralık 2016, 15:31
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UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında, 8 Aralık Perşembe günü deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan çalışma, 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları çalışan oyuncularımız, antrenmanı yine dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladılar.



Fenerbahçe, hazırlıklarını 6 Aralık Salı günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



 



kaynak:fanatik








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