

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında, 8 Aralık Perşembe günü deplasmanda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.







Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan çalışma, 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas organizasyonları çalışan oyuncularımız, antrenmanı yine dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladılar.







Fenerbahçe, hazırlıklarını 6 Aralık Salı günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.







kaynak:fanatik