Gazeteciyi Öldürüp Parçalarına Ayıran Ünlü Mucitin Cezası Belli Oldu
Liverpool Taraftarını Yıkan Haber! Yıldız Futbolcu Sezonu Kapattı
Erdoğan Uyum Yasalarını Onayladı, Ysk'dan Jet Cevap Geldi
Saadet Partisi, Gül'ün Adaylığını Oyluyor!
Tsk Sosyal Medyada Paylaştı: Afad Kurdu Mehmetçik Koruyor
Kritik Görüşmede Gül'e Gizemli Ziyaret! Korumalar Görüntü Aldırmadı
Fenerbahçe Finale Çıkarsa Sarı-Lacivertli Taraftar Tribündeki Yerini Alacak
Suudi Arabistan, Mohamed Salah'a Mekke'de Arsa Hediye Etti
2 Hafta Esir Tutulup Tecavüz Edilen Kadın Polise Konum Atarak Kurtuldu
Mohamed Salah Dünyanın En İyi Futbolcuları Arasına Girdi
Beşiktaş'ta Pepe Müjdesi! Dev Derbide Sahada Olacak
24 Haziran'la İlgili Kritik Karar! Öğretmenlere Seçim İzni Verildi
40 Milyon Takipçili Guru, 16 Yaşındaki Kıza Tecavüzden Suçlu Bulundu
Yıldırım'dan Gül'e Adaylık Uyarısı: Yaranamazsın!
Olaylı Derbinin Faturası Ağır Oldu! İşte Pfdk'nın Verdiği Cezalar
Alkışlanacak Hareket! Saniyeler İçinde Yaşama Böyle Yol Verdiler
İlk Gören Cansız Manken Sandı, Korkunç Gerçek Polis Gelince Anlaşıldı
Tolgay Arslan Derbi Kararına Tepki Gösterdi: Konuşursam Ceza Alırım
Beşiktaş Taraftarından Yönetime Mesaj: Sahaya Çıkma Taraftar Arkanda!
Ricardo Quaresma, Portekiz'de Diktatörlüğün Sona Ermesini Kutladı

Fenerbahçe Finale Çıkarsa Sarı-Lacivertli Taraftar Tribündeki Yerini Alacak

FENERBAHÇE FİNALE ÇIKARSA SARI-LACİVERTLİ TARAFTAR TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALACAK

PFDK tarafından 3 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı eleyerek finale çıkarsa sarı-lacivertli taraftarlar tribündeki yerini alabilecek.

Tarih : 25 Nisan 2018, 20:30
Puan Ver : Fenerbahçe Finale Çıkarsa Sarı-Lacivertli Taraftar Tribündeki Yerini Alacak(9/10)5

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oybnama cezası verildi.

Talimatlar gereği Fenerbahçe PFDK tarafından verilen 3 maçlık men cezasını kupa maçlarında çekecek.

FİNALE ÇIKARSA FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNDE OLACAK

Fenerbahçe finale çıkarsa sarı-lacivertli taraftarla kupa finalinde tribündeki yerini alabilecek. Talimatlara göre disiplin ihlalleri sonucunda verilen seyircisiz oynama cezaları infazın finale denk gelmesi halinde uygulanamıyor ve bir sonraki ilk resmi (kupa) maçında uygulanıyor. Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Finale  Çıkarsa  Sarı-Lacivertli  Taraftar  Tribündeki  Yerini  Alacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER