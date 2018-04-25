FENERBAHÇE FİNALE ÇIKARSA SARI-LACİVERTLİ TARAFTAR TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALACAK
PFDK tarafından 3 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı eleyerek finale çıkarsa sarı-lacivertli taraftarlar tribündeki yerini alabilecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oybnama cezası verildi.
Talimatlar gereği Fenerbahçe PFDK tarafından verilen 3 maçlık men cezasını kupa maçlarında çekecek.
FİNALE ÇIKARSA FENERBAHÇE TARAFTARI TRİBÜNDE OLACAK
Fenerbahçe finale çıkarsa sarı-lacivertli taraftarla kupa finalinde tribündeki yerini alabilecek. Talimatlara göre disiplin ihlalleri sonucunda verilen seyircisiz oynama cezaları infazın finale denk gelmesi halinde uygulanamıyor ve bir sonraki ilk resmi (kupa) maçında uygulanıyor. Kaynak: Sporx
Kaynak: haberinburada
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