FENERBAHÇE, FORVET BÖLGESİ İÇİN NİJERYALI AHMED MUSA'YI DÜŞÜNÜYOR
Forvette istediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, İngiltere ekibi Leicester City'de forma giyen Nijeryalı Ahmed Musa'yı kiralamak için kulübüyle temasa geçti.
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Ahmed Musa için Leicester City'nin kapısını çaldı. Forvete takviye yapmayı planlayan Sarı- Lacivertliler rotayı yeniden İngiltere'ye çevirdi.
1 YILLIĞINA KİRALAMAK İSTENİYOR
İngiliz basını Fenerbahçe'nin Leicester City'de forma giyen 25 yaşındaki santrfor Ahmed Musa'yı kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulunduğunu yazdı. Leicester yönetimi teklifi olumlu karşılarsa Ahmed Musa 1 yıllığına Sarı-Lacivertli kulübe kiralanacak. Fenerbahçe'nin bir forvet daha alacağını da konuşuluyor.
ÇABUK VE GÜÇLÜ BİR BİR SANTRFOR TİPİ
Ahmed Musa, genç yaşına rağmen son derece tecrübeli bir forvet. Geçtiğimiz sezon CSKA Moskova'dan Leicester City'ye 19.5 milyon Euro gibi bir rakama transfer oldu. Nijerya Milli Takım formasını ise 61 kez giydi ve 13 gole imza attı. Son derece çabuk ve güçlü bir santfor odlarak dikkat çekiyor..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Brezilyalı Dolandırıcı, 9 Ay Boyunca 17 Otelde Beş Kuruş Vermeden Yaşamış
- Güney Kore Doğum Oranını Arttırmak İçin 70 Milyar Dolar Harcadı
- Anneye En Güzel Düğün Hediyesi: Sma Hastası Kardeşiyle Dans Etti
- Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
- Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar