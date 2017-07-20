FENERBAHÇE, GABİGOL'ÜN KİRALANMASI İÇİN INTER'LE ANLAŞTI
Fenerbahçe, daha önce transfer edemediği Gabriel Barbosa'yı Inter'den kiralamak için anlaşmaya vardı. Brezilyalı futbolcu "tamam" derse Türkiye'ye gelecek.
Fenerbahçe, forvet transferinde sürpriz bir isme yöneldi. Inter'in golcüsü Gabriel Barbosa (Gabigol) Fenerbahçe'ye imza atabilir.
Sky Sport Italia'nın haberine göre Fenerbahçe, Gabigol transferi için Inter ile anlaşma sağladı, oyuncunun kararı bekleniyor.
GEÇEN SEZON FAZLA OYNAYAMADI
Fenerbahçe'nin Brezilya'da oynadığı dönemde transfer etmek istediği 20 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Inter'de oynadığı 10 maçta tek gol atabilmişti.
Kaynak: haberinburada
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