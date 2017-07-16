FENERBAHÇE, GALATASARAY'I YIKAN GHODDOS'U LİSTESİNE ALDI
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Avrupa Ligi ön eleme turu yenildiği Östersunds'ta forma giyen ve Sarı-Kırmızılıların belalısı olan Saman Ghoddos'u listesine aldı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında şok bir sonuçla 2-0 yenildiği Östersunds'un en önemli yıldızı Saman Ghoddos'u listesine aldı.
CİMBOM'U BİTİRMİŞTİ
Cimbom'a karşı harika bir performans ortaya koyan, 1 gol ve 1 asistle maçın adamı olan Ghoddos'u çok beğenen teknik direktör Aykut Kocaman'ın, yönetimden bu futbolcunun durumunun sorulmasını istediği öğrenildi. Kanarya'nın kurmaylarının da 23 yaşındaki oyuncunun menaceri Ferhat Çiftçi ile masaya oturduğu bildirildi.
OLDUKÇA SICAK BAKIYOR
10 numara, kanatlar ve forvet olarak görev yapabilen genç futbolcu, son dönemin yeni yıldız adayları arasında gösteriliyor. Hızı, güçlü yapısı ve tekniğiyle dikkatleri çeken deneyimli futbolcu, aynı zamanda İsveç Milli Takımı'nın aday kadrosunda da yer alıyor. Ghoddos'un, Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamaya oldukça sıcak baktığı öğrenilirken, kesin alınması yönünde bir rapor çıkması durumunda, kulübüyle de pazarlıkların hemen başlaması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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