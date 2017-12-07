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Fenerbahçe genç yeteneği kadrosuna kattı

FENERBAHÇE GENÇ YETENEĞİ KADROSUNA KATTI

Sarı-lacivertli takım, 16 yaşındaki Bosna Hersekli Biberovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 07 Aralık 2017, 21:40
Puan Ver : Fenerbahçe Genç Yeteneği Kadrosuna Kattı(9/10)5

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, 16 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu Tarık Biberovic'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa basketbolunun 2001 jenerasyonunda en değerli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Tarık Biberovic ile 5 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Biberovic'in Fenerbahçe Doğuş'un sezon öncesi kampı kadrosunda yer aldığı ve hazırlık mücadelelerinde forma giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Oyuncumuz, özellikle İran takımı Petrochimi Bandar Imam ile oynanan maçta 11 sayı üreterek dikkatleri çekmişti. Tarık Biberovic'in en büyük avantajları güçlü fiziği ve temel özelliklerinin yanı sıra oyun olgunluğu ve saha görüşü. Başarılı oyuncunun, Fenerbahçemizin uzun vadeli hedeflerinin önemli bir parçası olması bekleniyor. Tarık'a Fenerbahçe'ye 'hoş geldin' diyor, sarı-lacivertli forma altında başarılarla dolu nice sezonlar diliyoruz." denildi.

KISA KISA BIBEROVIC...

2001 doğumlu ve 2,02 metre boyundaki Tarık Biberovic'in kariyeri ve özellikleri hakkında bilgi verilen açıklamada, genç basketbolcunun Bosna Hersek'in OKK Spars takımında yetiştiği kaydedildi.

Skorer oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında forma giyebilen Biberovic'in özellikle 2016-2017 sezonunda OKK Spars takımıyla "Adidas Next Generation Turnuvası"nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektiği kaydedildi. Bu turnuvada dört maça çıkan Biberovic'in söz konusu müsabakalarda 32.54 dakika parkede kaldığı ve 17,8 sayı, 6,3 ribaunt, 2,3 asist ve 1,3 blok ortalamaları yakaladığı aktarıldı.

Genç oyuncunun bu sezon OKK Spars formasıyla Bosna Hersek Ligi'nde altı maçta forma giydiği ve 4,5 sayı ortalaması tutturduğu vurgulandı.

Tarık Biberovic'in FIBA 2016 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da Bosna Hersek formasıyla mücadele ederken 7,1 sayı, 4,1 ribaunt, 0,9 asist ortalamalarıyla oynadığı belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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