FENERBAHÇE GİULİANO'NUN BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ
Fenerbahçe'nin sezon başında Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun bonservis bedeli 15 milyon euro olarak belirlendi.
Fenerbahçe'nin skor yükünü çeken oyuncuların başında gelen Giuliano'ya Avrupa'nın büyük kulüpleri ilgi gösteriyor. Brezilya Milli Takımı havuzundaki başarılı futbolcuya son olarak Bayer Leverkusen Kulübü talip olmuştu.
FENERBAHÇE YÖNETİMİ GELEN TEKLİFLERDEN DOLAYI MUTLU
Sarı lacivertli yönetim, Giuliano'ya gelen teklifler ve yoğun ilgiden dolayı mutlu. UEFA ile sattığın kadar al anlaşması yapan kulüp, bu amaçla sezon sonunda gelebilecek iyi teklifleri değerlendirme yoluna gidebilir.
Brezilyalı futbolcunun Dünya Kupası'na gitmesi durumunda piyasasının da artacağını düşünen Fenerbahçe yönetimi, oyuncu için en az 15 milyon euro bedel belirledi.
Kaynak: haberinburada
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