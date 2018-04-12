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Fenerbahçe haklıymış, Hollandalılar da RvP'yi kovuyor

FENERBAHÇE HAKLIYMIŞ, HOLLANDALILAR DA RVP'Yİ KOVUYOR

Hollanda ekibi Feyenoord, Fenerbahçe'den transfer ettikleri 34 yaşındaki Robin van Persie'yi sık sık sakatlanması nedeniyle sezon sonunda takımdan gönderecek.

Tarih : 12 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Fenerbahçe Haklıymış, Hollandalılar Da Rvp'yi Kovuyor(6/10)2

Feyenoord ile Robin van Persie'nin yolları ayrılabilir! Hollandalı Ligi ekibinin, 34 yaşındaki golcüyü sakatlıkları nedeniyle sezon sonunda gönderebileceği belirtildi.

Hollanda basınında yer alan haberde, Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den eski takımı Feyenoord'a transfer olan van Persie'nin gelişinin bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından hoş karşılanmadığı hatırlatıldı.

Ajansspor'un haberine göre; 34 yaşındaki golcünün sakatlıkları nedeniyle fazla süre alamadığı ve bunun da yönetimi Robin van Persie'nin sağlık durumu ile ilgili şüpheye düşürdüğü kaydedildi.

SEZON SONUNDA AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Feyenoord ile Robin van Persie'nin yollarının sezon sonunda ayrılabilme ihtimalinin kulüp içinde yüksek sesle dillendirildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Hollandalı golcü, sakatlıkları nedeniyle fazla şans bulamamış ve eleştiri konusu olmuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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