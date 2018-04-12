FENERBAHÇE HAKLIYMIŞ, HOLLANDALILAR DA RVP'Yİ KOVUYOR
Hollanda ekibi Feyenoord, Fenerbahçe'den transfer ettikleri 34 yaşındaki Robin van Persie'yi sık sık sakatlanması nedeniyle sezon sonunda takımdan gönderecek.
Feyenoord ile Robin van Persie'nin yolları ayrılabilir! Hollandalı Ligi ekibinin, 34 yaşındaki golcüyü sakatlıkları nedeniyle sezon sonunda gönderebileceği belirtildi.
Hollanda basınında yer alan haberde, Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'den eski takımı Feyenoord'a transfer olan van Persie'nin gelişinin bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından hoş karşılanmadığı hatırlatıldı.
Ajansspor'un haberine göre; 34 yaşındaki golcünün sakatlıkları nedeniyle fazla süre alamadığı ve bunun da yönetimi Robin van Persie'nin sağlık durumu ile ilgili şüpheye düşürdüğü kaydedildi.
SEZON SONUNDA AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK
Feyenoord ile Robin van Persie'nin yollarının sezon sonunda ayrılabilme ihtimalinin kulüp içinde yüksek sesle dillendirildiği ifade edildi.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Hollandalı golcü, sakatlıkları nedeniyle fazla şans bulamamış ve eleştiri konusu olmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesi Davasında Ara Karar Açıklandı
- 11 Kurşunla Öldürülen Nurcan Arslan Cinayetinde İyi Hal İndirimi Tepki Çekti
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin İle Suriye'yi Görüştü
- Güvensiz Üründen Zarar Görene Tazminat Ödenecek
- Koyunun Kesik Kulağı, Yasak Aşk Cinayetini Çözdü
EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
- Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar