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Fenerbahçe, Hatay'ı geçerek finale yükseldi!

FENERBAHÇE, HATAY'I GEÇEREK FİNALE YÜKSELDİ!

Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-74 mağlup edip finale yükseldi.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 23:40
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-74 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ-ÇUKUROVA BASKETBOL MAÇININ GALİBİYLE KARŞILAŞACAK

Sarı-lacivertliler, Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol eşleşmesinde finale yükselecek ekiple karşılaşacak.

Devre arasında Fenerbahçe 11, 12 ve 13 yaş altı kız basketbol takımlarına Türkiye Ligi'ni şampiyon tamamladıkları için Kadın Basketbol Takımı Menajeri Didem Akın tarafından kupaları takdim edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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