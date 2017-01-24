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fenerbahçe için flaş iddia: charlie adam!

FENERBAHÇE İÇİN FLAŞ İDDİA: CHARLİE ADAM!

Ünlü spor haber kaynağı ESPN, Fenerbahçe'nin Stoke City forması giyen İskoç orta saha Charlie Adam'ı transfer etmek istediğini duyurdu.

Tarih : 24 Ocak 2017, 16:46
Puan Ver : Fenerbahçe İçin Flaş İddia: Charlie Adam!(6/10)7


Fenerbahçe'nin orta saha için yaptığı transfer çalışmaları sürüyor. Jose Sosa, Mehmet Ekici ve Hernanes'in dışında Moises Lima ve Anderson gibi Brezilyalı isimleri listesinde bulunduran Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.



ESPN'in kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgiye göre Fenerbahçe, Stoke City forması giyen Charlie Adam'ın peşinde. Oyuncuya yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, Dick Advocaat'ın Adam'ı özellikle istediği, onun büyük bir hayranı olduğu ifade edildi. Advocaat'ın Charlie Adam'ı Sunderland'i çalıştırdığı dönemde istediği de vurgulandı.



2012 yılında Liverpool'dan Stoke City'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcu orta sahanın ortasında oynuyor. Bu sezon takımıyla 21 maça çıkan Adam, 2 gol atıp 4 de asist kaydetti. Oyuncu ile Fenerbahçe dışında bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği iddia edildi.



 



kaynak:sabah








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