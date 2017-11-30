FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'A GELEN FİLİPE LUİS'İN MENAJERİ, GALATASARAY'LA ANLAŞTI
Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelen Atletico Madrid'li Filipe Luis'in menajeri Quilon, Galatasaray ile söz kesti.
Sol bek arayan iki ezeli rakip, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Atletico Madrid'in yıldızı Filipe Luis'in menajeri Manuel Garcia Quilon'u İstanbul'a davet etti. Fanatik'in haberine göre; Quilon, önceki gün soluğu İstanbul'da aldı ve Sarı-Lacivertliler ile masaya oturdu.
ARDA ARADI: G.SARAY'LA GÖRÜŞ
Bu haber Galatasaray cephesine gidince, yönetim harekete geçti. Arda Turan'ın yakın arkadaşı Luis ile temas kurarak, tercihini Sarı-Kırmızılılar'dan yana kullanmasını tavsiye ettiği öğrenildi.
PRENSİPTE ANLAŞTILAR
Ayrıca Cim Bom'un Brezilyalıları da 32 yaşındaki sol bekle iletişime geçerek Galatasaray'a davet etti. Bu çabalar sonuç verdi. Aslan, ocak ayında kadrosuna katmak için Filipe Luis ile prensip anlaşmasına vardı.
Kaynak: haberinburada
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