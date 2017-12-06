Şanlıurfaspor Başkanından Dayak Yiyen Futbolcunun Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Bakan Arslan: Cankurtaran Geçidi Bu Ay Hizmete Açılıyor
Şampiyonlar Liginde Tarihi Hezimet
İskenderun Körfezi'nde Savaş Gemisi Batıkları Bulundu
Kamu Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Abd'nin Skandal Kudüs Planına Hükümetten Art Arda Çok Sert Tepki!
Düğün Günü Karısını Öldüren Cani Kocadan Kan Donduran Sözler
Meterolojiden İstanbullulara Yeni Uyarı: Kar Yağışı Bugün De Devam Edecek
Fenerbahçe'nin 2. Kez Kovduğu Nevin, Survivor'a Katılıyor
Bakan Ağbal: Makine-Teçhizat Harcamalarında Yatırımcılara Destek Olacağız
Zuckerberg'ten Aldıkları Parayı, Sanal Paraya Yatırarak Bitcoin Milyarderi Oldular
Ayder Yaylası'na Alternatif Olarak 11 Yeni Yer Aranıyor
Türkiye, Vergi Cenneti Ülkeleri Raporunda Gri Listeye Girdi
Ürettiği Biber Tuzu İçin, Marka Olarak Adını, Logo Olarak Fotoğrafını Kullandı
Seksomnia Hastalığına Sahip Adam, Uykusunda Eski Kız Arkadaşına Tecavüz Etti
50 Rus Sansarı Kürkünden Üretildi! Fiyatı 100 Bin Dolar
Savcılığın İtirazının Ardından Zafer Biryol Yeniden Gözaltına Alındı
Ünlü Hakemden İtiraf: 3 Futbolcuyu Bilerek Atmadım
Menbiç'te Skandal Görüntü! Abd'li Kadın Asker, Teröristlere Halay Başı Oldu
İngiltere Başbakanı May'e Suikast Girişimi Engellendi

Fenerbahçe istedi, Real Madrid kapıyor

FENERBAHÇE İSTEDİ, REAL MADRİD KAPIYOR

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Krasnodar'ın golcüsü Fyodor Smolov'u transfer etmeye hazırlanıyor.

Tarih : 06 Aralık 2017, 04:00
Puan Ver : Fenerbahçe İstedi, Real Madrid Kapıyor(9/10)5

İspanya La Liga devi Real Madrid, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan 27 yaşındaki Fyodor Smolov'u transfer etmek için harekete geçti.

RUS FORVET İÇİN TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Inter'den Mauro Icardo ve RB Leipzig'den Timo Werner için de transfer girişimlerini sürdüren Madrid ekibi, ara transferde Rus forvet için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Marca'nın haberine göre, başarılı futbolcu için hazırlanan raporda endişe edilen tek konu olarak Smolov'un Madrid yaşantısına uyum sağlayıp sağlayamayacağı oldu. İngilizceyi konuşabilen Rus futbolcunun takımla uyum sağlayabileceğine dikkat çekildi.

LİGDE 13 MAÇTA 10 GOL ATTI

2015 yılında transfer olduğu Krasnodar'da sıçrama yapan ve kariyerinin en golcü dönemlerini yaşayan Rus forvet, ilk iki sezonunda 38 gol atmayı başardı. Bu sezon ise ligde oynadığı 13 maçta 10 gol atan Smolov, Rusya Milli Takımı ile çıktığı 28 maçta 11 gollük bir performans gösterdi.

Madrid'in transfer listesinde Smolov'a göre daha yıldız futbolcular bulunmasına rağmen, Rus futbolcunun transferinin İspanyol ekibindeki forvet sıkıntısına çözüm olabileceği yorumları yapılıyor.

"FUTBOLU PARA KAZANMAK İÇİN OYNAMIYORUM"

Daha önce transfer iddialarıyla ilgili konuşan Smolov, "Futbolu para kazanmak için oynamıyorum. Bu işi yapıyorum çünkü bu sporu çok seviyorum. Kendimi futbol olmadan hayal edemiyorum. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. 7 yıldır Milan'ı destekliyorum ancak İtalya'dan henüz bir teklif gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Golcü futbolcunun Krasnodar ile olan sözleşmesi ise 2019 yılında sona erecek. (Skor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  İstedi  Real  Madrid  Kapıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER