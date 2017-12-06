İspanya La Liga takımlarından Real Madrid, bir dönem Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Krasnodar'ın golcüsü Fyodor Smolov'u transfer etmeye hazırlanıyor.

İspanya La Liga devi Real Madrid, geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan 27 yaşındaki Fyodor Smolov'u transfer etmek için harekete geçti.

RUS FORVET İÇİN TEKLİF YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Inter'den Mauro Icardo ve RB Leipzig'den Timo Werner için de transfer girişimlerini sürdüren Madrid ekibi, ara transferde Rus forvet için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Marca'nın haberine göre, başarılı futbolcu için hazırlanan raporda endişe edilen tek konu olarak Smolov'un Madrid yaşantısına uyum sağlayıp sağlayamayacağı oldu. İngilizceyi konuşabilen Rus futbolcunun takımla uyum sağlayabileceğine dikkat çekildi.

LİGDE 13 MAÇTA 10 GOL ATTI

2015 yılında transfer olduğu Krasnodar'da sıçrama yapan ve kariyerinin en golcü dönemlerini yaşayan Rus forvet, ilk iki sezonunda 38 gol atmayı başardı. Bu sezon ise ligde oynadığı 13 maçta 10 gol atan Smolov, Rusya Milli Takımı ile çıktığı 28 maçta 11 gollük bir performans gösterdi.

Madrid'in transfer listesinde Smolov'a göre daha yıldız futbolcular bulunmasına rağmen, Rus futbolcunun transferinin İspanyol ekibindeki forvet sıkıntısına çözüm olabileceği yorumları yapılıyor.

"FUTBOLU PARA KAZANMAK İÇİN OYNAMIYORUM"

Daha önce transfer iddialarıyla ilgili konuşan Smolov, "Futbolu para kazanmak için oynamıyorum. Bu işi yapıyorum çünkü bu sporu çok seviyorum. Kendimi futbol olmadan hayal edemiyorum. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. 7 yıldır Milan'ı destekliyorum ancak İtalya'dan henüz bir teklif gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Golcü futbolcunun Krasnodar ile olan sözleşmesi ise 2019 yılında sona erecek. (Skor)

Kaynak: haberinburada