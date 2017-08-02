Fenerbahçe'de geldiği günden beri istenilen performansa ulaşamayan ve disiplinsiz davranışları nedeniyle uzun süredir kadro dışı olan Van der Wiel affedildi.

ÇALIŞMALARA KATILDI

beIN SPORTS'un haberine göre Hollandalı sağ bek takımla çalışmalara başladı. Van der Wiel, Sturm Graz maçı için yapılan son idmana katıldı.

Kaynak: haberinburada