FENERBAHÇE, KADRO DIŞI BIRAKTIĞI VAN DER WİEL'I AFFETTİ
Fenerbahçe, disiplinsiz tavırları nedeniyle uzun süredir kadro dışı tuttuğu Hollandalı sağ bek van der Wiel'i affetti. Oyuncu, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'de geldiği günden beri istenilen performansa ulaşamayan ve disiplinsiz davranışları nedeniyle uzun süredir kadro dışı olan Van der Wiel affedildi.
ÇALIŞMALARA KATILDI
beIN SPORTS'un haberine göre Hollandalı sağ bek takımla çalışmalara başladı. Van der Wiel, Sturm Graz maçı için yapılan son idmana katıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İran'ın Uzaya Fırlattığı Uydu, Abd, İngiltere, Almanya Ve Fransa'yı Telaşlandırdı
- Rus Ntv Televizyon Muhabiri Saldırıya Uğradı
- Boynuz Kulağı Geçti! 12 Yaşındaki Dövmeci, Ustasından Çok Talep Alıyor
- Prenses Diana'nın Gizli Kayıtları İngiltere'yi Karıştırdı
- Hendeğe Düşen Kangurunun İmdadına İşçiler Böyle Yetişti
Bu Haberle İlgili Yorumlar