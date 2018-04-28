Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet serisi devam ediyor. Sarı lacivertliler, kasımpaşa deplasmanından da 4-1'lik galibiyetle döndü ve seriyi 5 maça çıkarıp derbi haftasını iyi değerlendirmiş oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçen hafta sakatlanan Dirar iyileşemediği için son anda ilk 11'e Alper'i alarak geçen haftaya göre tek bir değişiklik yaparak Kasımpaşa maçına başladı. Sarı lacivertliler maça temkinli başlarken, ilk bölümde ev sahibi ekip yan toplarla etkili olmaya çalıştı.

JOSEF DE SOUZA PERDEYİ AÇTI

17. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı ama öne geçen Fenerbahçe oldu. 31. dakikada Aatıf'ın ara pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın bekletmeden ortasında, altıpasta müsait durumda bulunan Josef topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

SKRTEL KENDİ KALESİNİ VURDU

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, Fenerbahçe'yi sahasından çıkarmadı ve aradığı gole 52. dakikada buldu. Ceza sahasında son olarak topu önünde bulan İlhan'ın vuruşunda son olarak Skrtel dokundu ama çıkarmayı başaramadı ve skora denge geldi.

ŞENER FENER'İ TEKRAR ÖNE GEÇİRDİ

Golden sonra öne çıkmaya başlayan Fenerbahçe, 64. dakikada yeniden öne geçti. Şener Özbayraklı rakibinden dönen topa çaprazdan nefis vurdu ve sarı lacivertlileri bir kez daha öne geçirdi.

FENERBAHÇE VALBUENA'NIN GOLÜYLE RAHATLADI

74'te ise Fenerbahçe'yi rahatlatan gol Valbuena'dan geldi. Giuliano'nun sıfırdan çevirdiği topta Fransız yıldız farkı ikiye çıkaran isim oldu. Bu golde Kasımpaşalı futbolcular uzun süre topun dışarından çevrildiği yönünde itirazlarda bulundu.

JANSSEN SKORU BELİRLEDİ

Uzatmalarda Fenerbahçe, Janssen ile bir gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı. Fenerbahçe, böylece galibiyet serisini de 5 maça çıkardı ve 63 puana yükseldi. Sarı lacivertliler, böylece zirvedeki rakipleri Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı çok iyi değerlendirmiş oldu.

Kaynak: haberinburada