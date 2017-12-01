FENERBAHÇE, KOL SPONSORUNDAN 47 MİLYON TL KAZANACAK
Fenerbahçe, kol reklamı için Spor Toto ile yapılan anlaşmadan kasasına toplamda 47 milyon TL koyacak.
Lige oynadığı son 2 maçta 6 puan çıkararak zirve yarışına yeniden ortak olan F.Bahçe'de maddi kaynaklar oluşturulması içinde yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu sezon göğüs reklamsız oynayan ve sadece sırtında Ülker reklamıyla sahaya çıkan Kanarya, aradığı sponsorlardan birini buldu. Sarı-Lacivertli Kulübün Futbol A Takımı, kol sponsoru olarak Spor Toto teşkilatı ile yaptığı görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindi. Sarı-Lacivertliler'in Spor Toto ile 5 yıllık anlaşma yapacağı toplamda ise 10 milyon euroyu (47 milyon TL) kasasına koyacağı vurgulandı. F.Bahçe anlaşmayı en kısa süre içinde açıklayacak.
SIRADA GÖĞÜS REKLAMI VAR
Akşam'ın haberine göre.i forma göğüs sponsoru bulunması içinde bazı önemli şirketlerle görüşmeler devam ediyor. Sarı-Lacivertli yöneticiler ligin ikinci yarısına bu sorunu çözerek başlamak istiyor. F.Bahçe, Ülker ile yapılan sırt sponsorluğu karşısında yılda 3 milyon dolar kazanıyor. Beşiktaş forma ve şort sponsorluklarından yılda toplamda yaklaşık 11 milyon dolar gelir elde ediyor. G.Saray da ise bu rakam 15 milyon TL civarında. Spor Toto'nun Fenerbahçe ile anlaşmasının duyurulması birlikte diğer kulüplere de bazı sponsorluk destekleri vereceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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