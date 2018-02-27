FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK DEPREM! TRİBÜNE GÖNDERİLDİ
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray maçının devre arasındaki yoğun itirazlarından dolayı tribüne gönderildi. Buruk ceza alırsa, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden Teleset Mobilya Akhisarspor'da Okan Buruk tribüne gönderildi.
İlk yarının sonunda hakem kararlarına yoğun bir şekilde itiraz eden Okan Buruk, devre arasında da bu itirazlarına devam etti.
YAŞAR KEMAL UĞURLU TRİBÜNE GÖNDERDİ
Hakem Yaşar Kelam Uğurlu, itirazlarından dolayı Okan Buruk'u tribüne gönderdi.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıyı tribünden takip etti.
FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI OLABİLİR
Tribüne gönderilen Okan Buruk, eğer PFDK'dan ceza alırsa hafta sonu Fenerbahçe - Akhisarspor maçında takımının başında olamayacak.
Kaynak: haberinburada
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