Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilirse, Fenerbahçe maçında cezalı düşecek.



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Medipol Başakşehir'e Manisa'daki rövanşta 2-0 yenilerek elenen Akhisar Belediyespor'da üzüntü var.







Kupa macerasına nokta koyan yeşil siyahlı ekip pazar günü İstanbul'da oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken, Medipol Başakşehir sınavının son dakikasında hakem tarafından tribüne gönderilen Okan Buruk, tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilirse, Fenerbahçe maçında cezalı düşmüş olacak.







kaynak:sabah