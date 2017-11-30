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Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Bana ana avrat küfür ettiler!

FENERBAHÇE MAÇI SONRASI ÇILDIRDI: BANA ANA AVRAT KÜFÜR ETTİLER!

Adanaspor'un Bursaspor'a 2-0 mağlup olmasından sonra turuncu-beyazlı ekibin teknik direktörü Kemal Kılıç, "Millete şarapçı deyip, kaleciye, ona buna, ana avrat küfür ettiler, ayıp ya ayıp" dedi.

Tarih : 30 Kasım 2017, 00:10
Puan Ver : Fenerbahçe Maçı Sonrası Çıldırdı: Bana Ana Avrat Küfür Ettiler!(9/10)5

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın değerlendirilecek bir yanının olmadığını belirterek, Bursaspor'u tebrik etti.

"SİZ ŞAŞIRDINIZ MI?"

Karşılaşma sırasında ve sonrasında, kendisine tepki gösteren taraftarlara sitem eden Kılıç, "Tüm Adanasporlulara söylemiyorum. O hakaretleri kim yapıyorsa, siz şaşırdınız mı? Puan durumuna bakmıyor musunuz? Bunu kasıtlı yaptığınızı biliyoruz. Sağduyulu Adanaspor taraftarlarına sesleniyorum. Başkan kabul ederse gideceğim zaten. Bu ahlaksızların önünde durmamın bir anlamı yok." diye konuştu.

Kılıç, ailesinin tehdit edilip, küfürlere maruz kaldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"BU NASIL TARAFTARLIK, BU NASIL AHLAK"

"Bunlar kim? Karşıma gelsinler. Mafya mısınız? Kimsiniz siz? Millete şarapçı deyip, kaleciye, ona buna, ana avrat küfür... Ayıp ya ayıp. Bu kadar zorluklara rağmen, sezon başındaki bütün sıkıntılara rağmen, herkes Adanaspor'a bravo derken, bu ne ya? Bu nasıl taraftarlık, bu nasıl ahlak?"

Oyuncularının her şeye rağmen iyi oyun sergilediğine değinen Kılıç, şunları kaydetti:

"BIRAKIN DA MİLLET TOP OYNASIN"

"Böyle seyircilerin önünde varını yoğunu ortaya koyan oyuncuların alnından öpmek lazım. Top oynatmıyorlar. Ya kardeşim günah. Adanaspor'a saygıları, sevgileri yok. Bırakın da millet top oynasın. Ne büyük futbolcularmış, hepsine helal olsun. Bu kadar hakarete rağmen iç sahada bir maç kaybettiler. Ayıptır ya. İnsanın ailesine bu kadar hakareti kimse kabul etmez, bu iş için canını verir. Herkes akıllı olsun. O işler kolay değil. Varsa öyle bir delikanlı gelir yüzümüze karşı eder. Canımızı veririz bu aile meseleleri için. O işler öyle kolay değil."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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