FENERBAHÇE MAÇI SONRASI ÇILDIRDI: BANA ANA AVRAT KÜFÜR ETTİLER!
Adanaspor'un Bursaspor'a 2-0 mağlup olmasından sonra turuncu-beyazlı ekibin teknik direktörü Kemal Kılıç, "Millete şarapçı deyip, kaleciye, ona buna, ana avrat küfür ettiler, ayıp ya ayıp" dedi.
Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın değerlendirilecek bir yanının olmadığını belirterek, Bursaspor'u tebrik etti.
"SİZ ŞAŞIRDINIZ MI?"
Karşılaşma sırasında ve sonrasında, kendisine tepki gösteren taraftarlara sitem eden Kılıç, "Tüm Adanasporlulara söylemiyorum. O hakaretleri kim yapıyorsa, siz şaşırdınız mı? Puan durumuna bakmıyor musunuz? Bunu kasıtlı yaptığınızı biliyoruz. Sağduyulu Adanaspor taraftarlarına sesleniyorum. Başkan kabul ederse gideceğim zaten. Bu ahlaksızların önünde durmamın bir anlamı yok." diye konuştu.
Kılıç, ailesinin tehdit edilip, küfürlere maruz kaldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"BU NASIL TARAFTARLIK, BU NASIL AHLAK"
"Bunlar kim? Karşıma gelsinler. Mafya mısınız? Kimsiniz siz? Millete şarapçı deyip, kaleciye, ona buna, ana avrat küfür... Ayıp ya ayıp. Bu kadar zorluklara rağmen, sezon başındaki bütün sıkıntılara rağmen, herkes Adanaspor'a bravo derken, bu ne ya? Bu nasıl taraftarlık, bu nasıl ahlak?"
Oyuncularının her şeye rağmen iyi oyun sergilediğine değinen Kılıç, şunları kaydetti:
"BIRAKIN DA MİLLET TOP OYNASIN"
"Böyle seyircilerin önünde varını yoğunu ortaya koyan oyuncuların alnından öpmek lazım. Top oynatmıyorlar. Ya kardeşim günah. Adanaspor'a saygıları, sevgileri yok. Bırakın da millet top oynasın. Ne büyük futbolcularmış, hepsine helal olsun. Bu kadar hakarete rağmen iç sahada bir maç kaybettiler. Ayıptır ya. İnsanın ailesine bu kadar hakareti kimse kabul etmez, bu iş için canını verir. Herkes akıllı olsun. O işler kolay değil. Varsa öyle bir delikanlı gelir yüzümüze karşı eder. Canımızı veririz bu aile meseleleri için. O işler öyle kolay değil."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar