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Fenerbahçe maçında çıldırtan ofsayt kararı!

FENERBAHÇE MAÇINDA ÇILDIRTAN OFSAYT KARARI!

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında 24. dakikada ofsayt kararıyla sayılmayan golü tartışma yarattı.

Tarih : 23 Nisan 2018, 21:30
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Spor Toto Süper Ligde Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'nin sayılmayan golü tartışmalara neden oldu.

Mücadelenin 24. dakikadasında sağ kanattan açılan orta sonrasında kafalardan seken topu Neustadter ağlara gönderdi. Ancak hakem Josef'in pozisyonunun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

DENİZ ÇOBAN: BAKMAYA GEREK YOK

Yaşanan bu pozisyon Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti.

Eski hakem Deniz Çoban da pozisyonu sosyal medya hesabından değerlendirirken "Ofsayt mı değil mi diye bakmaya gerek yok... Topla son oynayan Antalyalı... Net gol gitti!.." ifadelerini kullandı.

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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