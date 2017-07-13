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FENERBAHÇE, MANCHESTER CİTY'DE FORMA GİYEN BONY İLE ANLAŞTI


Fenerbahçe, Manchester City'de Forma Giyen Bony İle Anlaştı
Tarih : 13 Temmuz 2017, 11:20
Puan Ver : Fenerbahçe, Manchester City'de Forma Giyen Bony İle Anlaştı(9/10)5

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, forvet pozisyonuna mutlaka transfer yapmak istiyordu. Kolu kırılan Fernandao'nun ne zaman tam olarak hazır hale geleceği belirsizliğini korurken, teknik direktör Aykut Kocaman'ın iki forvet istediği öğrenildi.

BONY İLE ANLAŞILDI

İşte bu doğrultuda birçok isimle temasa geçen Sarı-Lacivertliler'de flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de bonservisi olan ve geçen sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçiren Wilfried Bony'nin transferinde büyük bir aşama kaydedildiği öğrenildi. City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın yeni sezonda da düşünmediği Bony için Fener'in, kulübüyle kiralık anlaşmasına vardığı, oyuncuyla da el sıkıştığı belirtildi.

KİRALAMA BEDELİ 1.5 MİLYON EURO

28 yaşındaki forvet için senelik 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) veren Kanarya'nın, City'ye de 1 sezonluk kiralama parası olarak 1.5 milyon Euro (6 milyon TL) önerdiği bildirildi. Tarafların, son pürüzleri halletmek için görüşmelerini sürdürdüğü ve en kısa zamanda ortak noktanın bulunacağı ifade edildi. Fildişi Sahilli oyuncu, geçen sezon sakatlığı sebebiyle Stoke'da sadece 11 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı. Ancak tecrübeli forvet, hem güçlü fiziği hem de bitirici vuruşlarıyla tam da Kocaman'ın istediği tarzda bir oyuncu konumunda yer alıyor.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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