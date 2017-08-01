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Fenerbahçe, Milan'da Forma Giyen Gustavo Gomez'i Kiralamak İstiyor

FENERBAHÇE, MİLAN'DA FORMA GİYEN GUSTAVO GOMEZ'İ KİRALAMAK İSTİYOR

Simon Kjaer'i Sevilla'ya satan ve stoper boşluğunu hemen doldurmak isteyen Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Gustavo Gomez'i kiralamak için harekete geçti.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 12:10
Puan Ver : Fenerbahçe, Milan'da Forma Giyen Gustavo Gomez'i Kiralamak İstiyor(7/10)3

Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Sevilla'ya transfer olması üzerine bu bölgede doğan boşluğu doldurmak için bir süredir arayışlarını sürdürüyor.

YENİ HEDEF GUSTAVO GOMEZ

Ntvspor'un haberine göre, İlk olarak Bayern Münih ile sözleşmesini tamamlayan Holger Badstuber ile ilgilenen Fenerbahçe'nin yeni hedefi; Milan'dan Gustavo Gomez.

KİRALIK İSTENİYOR

Sarı lacivertliler transferde önceliği de Gomez olarak belirlemiş durumda. Yönetim kısa süre içerisinde Paraguaylı stoperi kiralamak için Milan ile temasa geçecek. Sarı lacivertlilerin amacı; Kjaer'den elde edilen bonservis gelirini hücum hattında kullanmak.

Gustavo Gomez önceki sezon Lanus'tan Milan'a transfer olmuştu. Gomez Milan'da 19 maçta forma giydi.

NEUSTADER AYRILIRSA...

Bu arada başta Spartak Moskova olmak üzere bazı Rus kulüplerinin de Roman Neustadter'e ilgisi olduğu iddia ediliyor. Neustadter ile yolların ayrılması halinde yeni bir takviyenin daha yapılması gündeme gelecek.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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