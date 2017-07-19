Fenerbahçe, hazırlık maçı kapsamında Fransa ekibi Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, oynadıkları 5 hazırlık maçından da galibiyet çıkaramadı.

Fenerbahçe, İsviçre kampındaki son hazırlık maçında, Fransa Ligue 1 şampiyonu Monaco ile karşı karşıya geldi. Stade de Chailly'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

STOCH MÜTHİŞ YAZDI

İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmada Monaco, 53. dakikada Thomas Lemar'ın golüyle öne geçti. Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı, 78. dakikada Miroslav Stoch'un güzel frikiği ile geldi.

Fenerbahçe, Monaco maçı ile birlikte hazırlık maçlarını tamamladı. İstanbul'a dönecek olan Fenerbahçe, 27 Temmmuz günü, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz - Mladost Podgorica maçının galibiyle karşılaşacak.

KENARDAN İSMAİL, SALİH, STOCH, AHMETHAN ve AATİF GİRDİ

Fenerbahçe maça, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Josef de Souza, Alper Potuk, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Robin van Persie 11'yle başladı. İsmail Köybaşı, Miroslav Stoch, Ahmethan Köse, Salih Uçan ve Aatif Chahechouhe ikinci yarıda oyuna dahil olan futbolcular oldular.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇLARINDA KAZANAMADI

Fenerbahçe, sezon öncesinde oynadığı 5 maçta da galibiyetle tanışamadı. İlk 3 maçından yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, son 2 maçından ise beraberlik çıkarttı.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar

Fenerbahçe 2-3 Juventus Bükreş

Fenerbahçe 1-2 Sporting Lizbon

Fenerbahçe 0-1 Marsilya

Fenerbahçe 0-0 Athletic Bilbao

Fenerbahçe 1-1 Monaco

Kaynak: haberinburada