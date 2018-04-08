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Fenerbahçe Osmanlıspor'la Karşılaşıyor! Canlı Anlatım

FENERBAHÇE OSMANLISPOR'LA KARŞILAŞIYOR! CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, evinde Osmanlıspor'la karşılaşıyor. Mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 08 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Fenerbahçe Osmanlıspor'la Karşılaşıyor! Canlı Anlatım(8/10)4

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Osmanlıspor'la karşılaşıyor. Ligde geçen hafta Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenen sarı-lacivertliler, 51 puanla 4. sırada bulunuyor.

Ülker Stadında saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele hakem Halil Umut Meler'in düdüğüyle başladı. İki takıma da başarılar!

İLK 11'LER

Fenerbahçe:

Volkan, Şener, Neustadter, Skrtetl, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Giuliano, Soldado.

Osmanlıspor:

Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Regattin, Serdar, Umar, Mehmet Batdal

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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