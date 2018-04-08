FENERBAHÇE, OSMANLISPOR'U ELİ BOŞ GÖNDERDİ: 2-0
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, evinde Osmanlıspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Osmanlıspor'u 2. yarıdaki gollerle 2-0 yenerek şansını son 6 maça taşımayı başardı. Osmanlıspor ise düşme hattına indi.
İLK YARIDA GOL YOK
Maçın ilk yarısında sarı lacivertliler, Osmanlıspor savunması arasında aradığı pozisyonları bulamadı ve sadece duran toplarla etkili olmaya çalıştı. Ancak ilk devrede iki takım adına da tehlikeli bir pozisyon yaşanmadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.
İLK GOL, ÇİZGİ TARTIŞMASIYLA GELDİ
İkinci yarıda ise oyuna Valbuena girdi ve sarı lacivertliler, daha hızlı paslaşmalarla gol aradılar. Ancak sarı lacivertlilerin golü yine duran toptan geldi. Spor Toto Süper Lig'in duran toptan en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, 54. dakikada Skrtel ile aradığı golü buldu. Slovak yıldızın kafa vuruşunda topu Karcemarskas kontrol etti ama Halil Umut Meler yardımcısının da uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini ifade ederek golü verdi.
SOLDADO DÖNEN TOPU TAMAMLADI
Fenerbahçe 60. dakikada farkı ikiye çıkardı. Orta sahada kaptığı topla ceza sahasına giren Giuliano'nun vuruşunda top direkten döndü. Son haftaların golcüsü Soldado tamamlayan isim oldu ve skor 2-0 oldu. Soldado böylece son 2 maçtaki 3. golüne imza atmış oldu.
FENERBAHÇE YARIŞTAN KOPMADI
Karşılaşmayı da 2-0 kazanan Fenerbahçe, Kayserispor maçının ardından üst üste 2. galibiyetini elde etti ve puanını 54'e yükselterek şampiyonluk yarışına devam etti. Osmanlıspor ise 28 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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