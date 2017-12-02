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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı Kiralık Olarak Gönderecek

FENERBAHÇE, OZAN TUFAN'I KİRALIK OLARAK GÖNDERECEK

Fenerbahçe, bugüne dek gösterdiği performansla beklentiyi karşılayamayan Ozan Tufan'ı kiralık olarak yurt dışına göndermek istiyor.

Tarih : 02 Aralık 2017, 16:10
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Fenerbahçe, takımda henüz yeterli gelişimi gösteremeyen Ozan Tufan için düğmeye bastı.

Yönetim kanadı Ozan'ın bir sezon La Liga'da oynayarak Bruma'nın kaydettiği gibi bir aşama kaydedeceğini düşündüğü için genç oyuncusu satmak değil kiralamak istiyor.

Deportivo bir numaralı aday. Menajerler Sociedad ve Celta gibi takımlardan da teklif getirebileceklerini iletiyor. Fakat bu takımlar kiralama bedeli ödemeye yanaşan ekipler değil.

(Fotospor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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