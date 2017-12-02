Fenerbahçe, takımda henüz yeterli gelişimi gösteremeyen Ozan Tufan için düğmeye bastı.

Yönetim kanadı Ozan'ın bir sezon La Liga'da oynayarak Bruma'nın kaydettiği gibi bir aşama kaydedeceğini düşündüğü için genç oyuncusu satmak değil kiralamak istiyor.

Deportivo bir numaralı aday. Menajerler Sociedad ve Celta gibi takımlardan da teklif getirebileceklerini iletiyor. Fakat bu takımlar kiralama bedeli ödemeye yanaşan ekipler değil.

(Fotospor)

Kaynak: haberinburada