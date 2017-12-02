FENERBAHÇE, OZAN TUFAN'I KİRALIK OLARAK GÖNDERECEK
Fenerbahçe, bugüne dek gösterdiği performansla beklentiyi karşılayamayan Ozan Tufan'ı kiralık olarak yurt dışına göndermek istiyor.
Fenerbahçe, takımda henüz yeterli gelişimi gösteremeyen Ozan Tufan için düğmeye bastı.
Yönetim kanadı Ozan'ın bir sezon La Liga'da oynayarak Bruma'nın kaydettiği gibi bir aşama kaydedeceğini düşündüğü için genç oyuncusu satmak değil kiralamak istiyor.
Deportivo bir numaralı aday. Menajerler Sociedad ve Celta gibi takımlardan da teklif getirebileceklerini iletiyor. Fakat bu takımlar kiralama bedeli ödemeye yanaşan ekipler değil.
(Fotospor)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar