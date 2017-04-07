FENERBAHÇE, PFDK'LIK OLDU
Fenerbahçe, Kayserispor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.04.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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