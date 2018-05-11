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Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!

FENERBAHÇE, PFDK'YA SEVK EDİLDİ!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Fenerbahçe, Pfdk'ya Sevk Edildi!(10/10)6

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarpor'da 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, maçta yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 11.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SİVAS BELEDİYESPOR ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRATTAN SEVK EDİLDİ

2- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SAKARYASPOR VE BANDIRMASPOR'DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

4- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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