Beşiktaş'a Diego Costa Müjdesi İngiltere'den Geldi
Adriana Lima Ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi
Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
Suudiler Yeni “Mazeret“ Buldu Katar Ambargosu İçin Kik’İ Gösterdiler
Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı
Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak
Kılıçdaroğlu’Nun “15 Temmuz“ Fotoğrafı Ortaya Çıktı
Irak Başbakanı İbadi, Musul'a Bayrak Dikerek Deak'ın Temizlendiğini Duyurdu
Gündüz Vakti Minibüsü Durdurup 1 Milyon Doları Çaldılar! Büyük Soygun Kamerada!
Muğla'da İki Otomobil İle Kamyonet Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı
Siirt'te Hain Tuzak Bozuldu! Tabur Komutanlığı Yakınlarında Tuzaklanan Patlayıcı İmha Edildi
Belediye Başkanı Aleyna Tilki'nin Adını Duyduğunda Tanıyamamış
Adriana Lima, Yazar Metin Hara'yla Birlikte Muğla'ya Geldi
Gelin-Kaynana Kavgasında Çığır Açtılar: Beni Gece Lambasıyla Dövdü!
Cimbom, 4. Yıldızını Sevilla'da Buldu
Boya Fabrikasında Önce Yangın Sonra Tekme Tokat Kavga Çıktı
Cumhurbaşkanlığı, '15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin Mimari Bilgilerini Paylaştı
Fenerli Kerem Bulut Ve Oytun Özdoğan, Fotoğraf Nedeniyle Kamptan Kovuldu
Sunderland Menajeri: Lens, Fener'i Seviyor, Büyük İhtimal Bizden Ayrılacak
İrem Derici'nin "Tektaş" Şarkısı Sakız Falından Çalıntı Çıktı

FENERBAHÇE, PSG'YE FORMA ŞANSI BULAMAYAN LUCAS MOURA'YA TEKLİF YAPTI


Fenerbahçe, PSG'ye Forma Şansı Bulamayan Lucas Moura'ya Teklif Yaptı
Tarih : 10 Temmuz 2017, 19:50
Puan Ver : Fenerbahçe, Psg'ye Forma Şansı Bulamayan Lucas Moura'ya Teklif Yaptı(8/10)4

Fenerbahçe için Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Transfer döneminde Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar ve Carlos Kameni'yi kadrosuna katan Fenerbahçe'nin 5. transferinin Lucas Moura olabileceği iddia edildi.

Sarı lacivertli takımın, PSG teknik direktörü Unai Emery'nin fazla forma şansı vermediği Lucas Moura için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

ROMA DA İLGİLENİYOR

PSG ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Lucas Moura için PSG'nin bonservis bedeli olarak 30 milyon Euro talep edeceği de iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.

2013 yılında Sao Paulo'dan 40 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu, geçen sezon PSG ile toplam 53 maça çıkarken 19 gol ve 11 asist kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Psg  Ye  Forma  Şansı  Bulamayan  Lucas  Moura  Ya  Teklif  Yaptı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER