FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI! GÖNDERİLDİ...
Fenerbahçe'de kadın basketbol takımında koç George Dikeoulakos ile yollar resmen ayrıldı.
Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü George Dikeoulakos'ın görevine son verildiğini duyurdu:
"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü George Dikeoulakos ile bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda, kendisiyle anlaşılarak sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir.
Konuyla ilgili yeni planlamamız yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."
kaynak:sabah
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