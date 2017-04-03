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fenerbahçe resmen açıkladı! gönderildi...

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI! GÖNDERİLDİ...

Fenerbahçe'de kadın basketbol takımında koç George Dikeoulakos ile yollar resmen ayrıldı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 14:52
Puan Ver : Fenerbahçe Resmen Açıkladı! Gönderildi...(9/10)6


Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü George Dikeoulakos'ın görevine son verildiğini duyurdu:



"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü George Dikeoulakos ile bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda, kendisiyle anlaşılarak sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir.



Konuyla ilgili yeni planlamamız yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır.



Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."



 



kaynak:sabah








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