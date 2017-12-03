Spor Toto Süper Ligde zirve yarışı içinde kendisine yer arayan Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca tarafolar soyunma odasına 1-1 beraberlikle gitti.

45' Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Serbest vuruşta Bernard Mensah'ın sert vuruşu baraja da çarpınca Volkan Demirel ttopu ağlarda gördü: 1-1.

38' Kasımpaşa tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Samuel Eduok çok sert bir şut çıkardı fakat Volkan bu dakikada kalesini gole kapattı.

25' Fenerbahçe golü buldu. Sağ kanattan ön direğe kullanılan korneri Alper Potuk kafasıyla aşırdı. Arka direkte Roman Neustadter bom boş pozisyonda düzgün bir kafa vuruşu yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

22' Mücadelenin 22. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Aatıf, Veysel Sarı'dan sıyrıldıktan sonra yerden sert bir şut çekti fakat direği geçemedi.

10' Soldado'nun sakat, Janssen'in ise cezalı olmasında dolayı Kasımpaşa maçına forvetsiz çıkan Fenerbahçe ilerde top tutmakta güçlük çekiyor.

1' Karşılaşma Ümit Öztürk'ün düdüğü ile başladı.

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Alper, Giuliano

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Veysel, Trezeguet, Mensah, Murillo, Eduok

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA ARASINDA OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

- Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Süper Lig'deki 29 maçlarına çıkacak. Fenerbahçe bu fikstürdeki 22 maçtan galip ayrıldı ve sadece üç kez yenildi (3B).

- Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya dokuz maçtır yenilmiyor (8G 1B). Kasımpaşa'nın Fenerbahçe karşısındaki son galibiyeti Eylül 2012'de gelmişti.

- İki takımın Kadıköy'de oynadığı son altı maçta Fenerbahçe yenilmedi (5G 1B). Kasımpaşa'nın bu deplasmandaki son galibiyeti Kasım 2009'da gelmişti (1-3) ve o maçta takımın başında Yılmaz Vural yer alıyordu.

- Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 11 lig maçında kalesini gole kapatamadı. Sarı lacivertliler bu maçta da gol yerse Ocak-Eylül 2004 arasındaki 12 maçlık kalesini gole kapatamama serisini egale etmiş olacak. Fenerbahçe bu seriden önce oynadığı sekiz iç saha maçının yedisinde gol yememişti.

- Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe (65). Lacivert beyazlılar, Fenerbahçe ile oynadıkları 28 lig maçının sadece dördünde gol yemedi.

Kaynak: haberinburada