Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi ve şampiyonluk yarışına devam etti.

İLK GOL 30'DA GELDİ

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 30. dakikada Aatif Chahechouhe'nun ayağından buldu. Bu golden sadece 3 dakika sonra Soldado'nun çevirdiği topu kendi ağlarına gönderen Medjani, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.

ROBINHO'NUN GOLÜ YETMEDİ

İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarda daha etkili bir Sivasspor vardı. Kırmızı beyazlıların aradığı gol 90+1. dakikada Robinho'dan gelse de bu gol Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

LİDER BEŞİKTAŞ'LA FARK 2 PUANA İNDİ

Bu sonuçla 57 puana yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk maratonunu sürdürdü. Demir Grup Sivasspor ise 41 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada