FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA 'VARIM' DEDİ
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi.
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi ve şampiyonluk yarışına devam etti.
İLK GOL 30'DA GELDİ
Maça etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 30. dakikada Aatif Chahechouhe'nun ayağından buldu. Bu golden sadece 3 dakika sonra Soldado'nun çevirdiği topu kendi ağlarına gönderen Medjani, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi.
ROBINHO'NUN GOLÜ YETMEDİ
İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarda daha etkili bir Sivasspor vardı. Kırmızı beyazlıların aradığı gol 90+1. dakikada Robinho'dan gelse de bu gol Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.
LİDER BEŞİKTAŞ'LA FARK 2 PUANA İNDİ
Bu sonuçla 57 puana yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk maratonunu sürdürdü. Demir Grup Sivasspor ise 41 puanda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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