FENERBAHÇE, SİMON KJAER'İN SATIŞ FİYATINI AÇIKLADI: 12.5 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Simon Kjaer'in 12 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Sevilla'ya sattığı Danimarkalı stoperi Simon Kjaer'in bonservis bedelini KAP'a bildirdi.
İşte Fenerbahçe'nin KAP bildirisi;
TOPLAMDA 12.5 MİLYON EURO BONSERVİS
"Profesyonel futbolcumuz Simon Thorup Kjaer'in transferi konusunda Sevilla kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşmede anlaşılan transfer bedeli brüt 13.157.894,74 EUR olup %5 dayanışma katkı payı tutarı kesildikten sonra kalan 12.500.000 EUR net bedel Sevilla kulübü tarafından Şirketimize ödenecektir.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDERLERSE 250 BİN EURO DAHA VERİLECEK
Ayrıca, Futbolcunun sözleşme süresi içinde Sevilla kulübünün 2017-2018 sezonu sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılması durumunda 250.000 Avro net tutar ek ve bir defaya mahsus olarak tarafımıza ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: haberinburada
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