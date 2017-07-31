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Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Sevilla'ya Transfer Olduğunu Açıkladı
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FENERBAHÇE, SİMON KJAER'İN SEVİLLA'YA TRANSFER OLDUĞUNU AÇIKLADI


Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Sevilla'ya Transfer Olduğunu Açıkladı
Tarih : 31 Temmuz 2017, 21:40
Puan Ver : Fenerbahçe, Simon Kjaer'in Sevilla'ya Transfer Olduğunu Açıkladı(10/10)6

Fenerbahçe, defansın bel kemiği olan Danimarkalı stoper Simon Kjaer için La Liga ekiplerinden Sevilla ile anlaştığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARDIK"

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Simon Kjaer'in transferi konusunda İspanyol ekibi Sevilla ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Simon Kjaer, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçecek ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde resmi sözleşme imzalanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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