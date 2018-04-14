FENERBAHÇE, SİVAS DEPLASMANINDA! CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
CANLI ANLATIM
1' Mücadele başladı. İki takıma da başarılar!
İLK 11'LER:
DEMİR GRUP SİVASSPOR:
Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone
FENERBAHÇE:
Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado.
Kaynak: haberinburada
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