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Fenerbahçe, Sivas Deplasmanında! Canlı Anlatım

FENERBAHÇE, SİVAS DEPLASMANINDA! CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Ligde Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

Tarih : 14 Nisan 2018, 19:20
Puan Ver : Fenerbahçe, Sivas Deplasmanında! Canlı Anlatım(10/10)6

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor.

CANLI ANLATIM

1' Mücadele başladı. İki takıma da başarılar!

İLK 11'LER:

DEMİR GRUP SİVASSPOR:

Ali, Auremir, Mattias, Medjani, Ziya, N'Dinga, Hakan, Bifouma, Saviet, Emre, Kone

FENERBAHÇE:

Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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