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Fenerbahçe sol kanat transferi için sürpriz bir ismi takibe aldı

FENERBAHÇE SOL KANAT TRANSFERİ İÇİN SÜRPRİZ BİR İSMİ TAKİBE ALDI

Sol kanat için transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe hem sol bek, hem de sol açık bölgelerinde oynayabilen Mohamed Fares'i takibe aldı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 20:30
Puan Ver : Fenerbahçe Sol Kanat Transferi İçin Sürpriz Bir İsmi Takibe Aldı(9/10)5

Devre arası transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için gündeme sürpriz bir isim girdi.

İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'nın 21 yaşındaki futbolcusu Mohamed Fares ile yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE VE NAPOLI İZLİYOR

Fransız asıllı Cezayirli futbolcu, hem sol açık hem de sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor. Yüksek potansiyeli ile dikkat çeken Mohamed Fares'i Fenerbahçe'nin dışında Napoli'nin de izlediği belirtildi.

2013 yılından bu yana Verona ekibinde forma giyen Mohamed Fares, bu sezon toplam 15 maçta oynarken 1 gol ve 1 asist ile mücadele etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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