FENERBAHÇE STOCH İÇİN GELEN TEKLİFİ KABUL ETTİ
Süper Lig kulüplerinden Alanyaspor, Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch'a talip oldu. Akdeniz ekibi, Slovak yıldız için sarı lacivertlilerle anlaşmaya vardı.
STOCH ANLAŞIRSA GİDECEK
Gelecek sezon Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Miroslav Stoch, Alanyaspor'la yapacağı görüşmelerden sonuç alırsa transfer resmileşecek. Ancak oyuncu cephesinden gelen haberlere göre Stoch, İstanbul'dan ve Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor.
KARAR BU HAFTA BELLİ OLACAK
Alanyaspor'un menajeri ve kendisiyle yapacağı görüşmelerden sonra netlik kazanacak transferin bu hafta içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yaşlı Sürücü Kontrolü Kaybedince, Ünlü Tatil Beldesindeki Plaja Daldı
- Mıcırlı Yol Bir Aileyi Kahretti: Şarampole Uçan Araçta İki Kardeş Öldü
- Kaybolan Minik Berrak, İz Takip Köpeği Şah Sayesinde Evine Döndü
- İstanbul'un İntihar Girişimcisi Şovmeni, Bu Sefer Şişli'de Avm'nin Çatısına Çıktı
- Tsk Instagram'da Hesap Açtı! İşte İlk Paylaşımlar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'de Hristiyan Kadın, İslam'ı Araştırıp Müslüman Olmayı Seçti
- Barcelona'da Düzenlenen Tomorrowland Unite Spain Festivali'nde Yangın Çıktı
- Rus Başbakan Medvedev'in İç Çamaşırı Markası Rusya'yı Salladı
- Sorunu Kökten Çözdüler: Yolda Yürürken Mesajlaşmak Yasaklandı
- Trump, Suçluyu Buldu: Senatodaki Oylama Kurallarını Değiştirin!
Bu Haberle İlgili Yorumlar