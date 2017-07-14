FENERBAHÇE, TAKIMDAN AYRILAN EKPE UDOH'A TEŞEKKÜR ETTİ
Fenerbahçe Doğuş, NBA ekiplerinden Utah Jazz'a transfer olan Ekpe Udoh'a teşekkür etti, "Kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdın." dedi.
Fenerbahçe Doğuş, NBA ekiplerinden Utah Jazz'a transfer olan Ekpe Udoh için bir teşekkür mesajı yayımladı. Fenerbahçe Doğuş'ta yaprak dökümü sürüyor. Bogdan Bogdanovic'in ardından Ekpe Udoh da NBA'e transfer oldu. Fenerbahçe Doğuş forması altında 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan 30 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de 12.1 sayı, 7.8 ribaunt, 2.2 asist ortalamalarıyla oynarken, Final Four'da da 'En Değerli Oyuncu' seçilmişti.
"NBA OPSİYONUNU KULLANARAK UTAH JAZZ İLE ANLAŞTI"
Sarı-lacivertli kulüpten Ekpe Udoh için yayımlanan teşekkür mesajı şöyle:
"2015 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Ekpe Udoh, sözleşmesinde bulunan NBA opsiyonunu kullanarak, Utah Jazz takımı ile anlaşmaya varmıştır.
"KULÜP TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI"
Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol stili, takımımıza sunmuş olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve saha dışında gösterdiği örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Ekpe Udoh, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.
"YENİ KARİYERİNDE BAŞARILAR"
Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Ekpe Udoh'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."
Kaynak: haberinburada
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