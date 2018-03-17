Ahmedinejad'a Darbe Üstüne Darbe! Bir Yardımcısı Daha Okkanın Altında
Tek Motorlu Uçak, Yaşlı Kadının Evine Düştü: 10 Ölü
İbb Başkanı: Metroda Birinci Önceliğimiz En Fazla Oy Aldığımız Yerler
Diyanet'in En Tepesinden Gençlere Tavsiye: 25'ten Sonra Beğenmek Zor!
Arazi Tartışması Kısa Sürede Silahlı Kavgaya Dönüştü: 2 Ölü
Kadıköy'de Nefes Kesen Maçta Kazanan Çıkmadı
Mahkemeye Gidip Ben Ölmedim Dedi Ama İnandıramadı! Hayır Yaşamıyorsun
Fenerbahçe Taraftarından Galatasaray'a Tarihi Gönderme
Uruguay'a Kaçmıştı! İşte Tosun'un Başkent Montevideo'daki Villası
Akın Akın Geliyorlar! 4 Milyon 72 Binle Türkiye Birinci Sırada
Alex De Souza Yıllar Sonra Kadıköy'de
İngiltere'de Cenk Tosun Fırtınası! Durdurulamıyor
Çiftlik Bank Ders Olmadı! 11 Firma Daha Var
Adını Suriye'de Duymuştuk! Efsane Generale Ahmedinejad'dan Tehdit
Trump'ı Kara Kara Düşündürecek Sözler: Açıkların Ortaya Çıkacak!
Fenerbahçeli Yöneticiden Galatasaray Taraftarına Skandal Hareket!
Tosunçuk Tarih Verip 'şirketi Satacağım' Demiş
Galatasaray Taraftarından Alkış Toplayan Pankart
Dev Derbi Öncesi İlk 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar
İstanbul Trafiği Kilit! Tem'de Zincirleme Kaza, Tüm Şeritler Kapandı

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a tarihi gönderme

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN GALATASARAY'A TARİHİ GÖNDERME

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırladığı dev derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftar "Kaderinden kaçamazsın" koreografisiyle 19 yıllık yenilmezlik serisine vurgu yaptı.

Tarih : 17 Mart 2018, 21:00
Puan Ver : Fenerbahçe Taraftarından Galatasaray'a Tarihi Gönderme(7/10)3

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi nefesler tutuldu. Tüm Türkiye'nin gözlerini çevirdiği derbi öncesinde Fenerbahçe taraftarları görsel şov hazırladı.

"KADERİNDEN KAÇAMAZSIN"

Sarı-lacivertlilerin yaptığı koreografide "Kaderinden kaçamazsın" ifadeleri yer aldı. Kale arkasında yapılan çalışmada da elinde aslan tutan bir Fenerbahçe taraftarı temsil edildi ve yanlarında 99 ile 18 yılları yazıldı.

Fenerbahçe, 1999'dan bu yana evinde kaybetmediği Galatasaray karşısında hem 19 yıllık serisini sürdürmek hem de arasındaki puan farkını 3'e düşürmenin peşinde. Ligin lideri Galatasaray ise Fatih Terim yönetiminde yıllar süren galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkarken aynı zamanda liderliğini de sürdürmek istiyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Fenerbahçe  Taraftarından  Galatasaray  A  Tarihi  Gönderme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER