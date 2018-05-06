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Fenerbahçe taraftarından Moussa Sow'a sevgi seli

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN MOUSSA SOW'A SEVGİ SELİ

Fenerbahçe taraftarı, Bursaspor'da forma giyen eski sarı-lacivertli Moussa Sow'a sevgi gösterilerinde bulundu.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : Fenerbahçe Taraftarından Moussa Sow'a Sevgi Seli(10/10)6

Fenerbahçeli taraftarlar, Bursaspor'da forma giyen eski futbolcuları Moussa Sow'a sevgi gösterilerinde bulundu.

FENERBAHÇE'DE 4,5 SENE FORMA GİYDİ

Fenerbahçe formasını 4,5 sezon giyen Sow, eski takımının taraftarlarından büyük destek gördü. Kadıköy'e ilk kez rakip olarak gelen Sow, tribünleri dolaşarak Fenerbahçeli taraftarları alkışladı.

Sow, yaklaşık 1 yıl sonra Kadıköy'e maça çıktı. Senegalli futbolcu son olarak Fenerbahçe formasıyla 27 Mayıs 2017'de oynanan Trabzonspor maçında Ülker Stadı'nda yer almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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