Fenerbahçe, Gabigol'ün Sarı-Lacivertli kulübe transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yazılı ve görsel medyada İtalya'nın Inter takımında forma giyen Gabriel Barbosa (Gabigol) konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır.

"GABIGOL LİSTEMİZDE DEĞİL"

Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır.

Bu tür doğru olmayan haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederiz."

Kaynak: haberinburada