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FENERBAHÇE TARİHİ DAVAYA HAZIRLANIYOR!


FENERBAHÇE TARİHİ DAVAYA HAZIRLANIYOR!
Tarih : 30 Mart 2017, 11:05
Puan Ver : Fenerbahçe Tarihi Davaya Hazırlanıyor!(9/10)8


Fenerbahçe karşı atağa geçti. Sarı lacivertliler, Başkan Aziz Yıldırım başta olmak üzere Fenerbahçeli diğer yöneticiler için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beraat kararının onanmasını talep etmesi sonrası yeni hareket planını belirlemeye başladı.



Ayrıca CAS'ın da Trabzonspor'un yaptığı başvuruyu reddetmesi sonrası Fenerbahçelilerin eli iyice güçlenmiş oldu.



 



kaynak:sabah








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