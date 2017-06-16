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fenerbahçe transfere doymuyor

FENERBAHÇE TRANSFERE DOYMUYOR

Transfer bombalarını bir bir patlatan Fenerbahçe, Mehmet Ekici ve Mathiue Valbuena'dan sonra Nabil Dirar'ı da resmen açıkladı.

Tarih : 16 Haziran 2017, 14:16
Puan Ver : Fenerbahçe Transfere Doymuyor(9/10)9


Transferi bununla sınırlamayacak olan sarı lacivertliler forvet ve savunma beklerine takviye planlıyor. Öte yandan yönetim oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor. Ozan Tufan ve Volkan Şen için yurtdışından öneriler geldiği, oyuncuların tercihlerinin bu yönde olduğu öğrenildi. (beIN Sports)








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