Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Ülker Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u ağırladı.

Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun golleriyle İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti ve rövanş için avantaj sağladı.

ASİSLTER ALPER VE GULIANO'DAN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 68. dakikada Fernandao'nun yerine oyuna giren Roberto Soldado'dan geldi. Soldado, 78 ve 90. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isim oldu. İlk golü asistini ise 60. dakikada Alper Potuk'un yerine oyuna dahil olan Giuliano yaptı.

Fenerbahçe ve İstanbulspor, 16 Ocak tarihinde İstanbulspor'un sahasında bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Kaynak: haberinburada