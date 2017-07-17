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Fenerbahçe Van der Wiel'de muradına erdi

FENERBAHÇE VAN DER WİEL'DE MURADINA ERDİ

İngiliz ekibi Crystal Palace, Fenerbahçe'den gitmesi için gözünün içine bakılan Gregory van der Wiel'in transferi için teklif yaptı, "Bonservisini al gel." dedi.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Fenerbahçe Van Der Wiel'de Muradına Erdi(7/10)3

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel'le Premier Lig ekibi Crystal Palace ilgileniyor. Teknik Direktör Frank de Boer'un isteği doğrultusunda Hollandalı futbolcuyu transfer listesine alan Palace, önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL, YILLIK ÜCRETİ

Crystal Palace Teknik Direktörü Frank de Boer, Robin van Persie'nin ardından Fenerbahçe'nin bir başka Hollandalı oyuncusu Gregory van der Wiel'i de istiyor. 2 hafta önce yönetime Robin van Persie'nin alınması için talepte bulunan Frank de Boer, şimdi de sarı-lacivertlilerin kadro dışı bıraktığı Gregory van der Wiel'in alınmasını istedi. Hazırlıklarını takımdan ayrı olarak sürdüren Hollandalı futbolcunun bu transferdeki en büyük engeli yıllık ücreti.

"BONSERVİSİNİ AL GEL"

Geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayan Gregory van der Wiel, beklentileri karşılayamamıştı. Crystal Palace yönetimi, bu transferi düşük maliyetle bitirmek için Gregory van der Wiel'den bonservisini almasını talep ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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