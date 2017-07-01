

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in ardından Fransa'da uzun yıllar top oynayan Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda ile de sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı imza töreninde 27 yaşındaki futbolcu, kendisini 4 yıllığına sarıkırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.







ARTIK AİLEYE DAHİL OLDUM



Galatasaray ailesine dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Belhanda, "Bir numaralı kulübüm, Türkiye'nin en önemli kulübü. G.Saray Avrupa'da başarı elde etmiş, kupa kazanmış tek kulübü. Dolayısıyla bu seçim çok açık. Futbol direktörümüz Fas'ta beni ziyaret ettiğinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif geldiğini söyledi. Ben Galatasaray'ı bekledim. En sonunda Galatasaray'dan da teklif geldi ve hayalim gerçekleşti" dedi.







RASTLANTILAR OLABİLİYOR



Eski kulübü Montpellier'in başkanının kendisini, ölse dahi Türkiye'ye göndermeyeceği yönündeki açıklamalarının ve transfer olduğu gün vefat etmesinin hatırlatılması üzerine Belhanda, "Söyleyecek fazla bir şey yok. Bana çok şey katmış bir insan. Hayatta bazen rastlantılar yaşanabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.











kaynak:sabah